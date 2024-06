vasco-“regala”-ai-fan-il-remix-inedito-di-“bollicine”

Durante il tour live 2024 tutto sold out

Milano, 13 giu. (askanews) – Carosello Records, storica etichetta di Vasco Rossi, ha celebrato i primi 40 anni di “Bollicine”, l’album più venduto dell’anno all’epoca della sua prima pubblicazione, con l’uscita di una speciale edizione rimasterizzata dello sfrontato disco di culto “Bollicine 40th RPlay special edition” (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music). Sempre per festeggiare il quarantennale del disco, dal 14 giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali l’inedito remix di “Bollicine” realizzato da Vince Pastano – chitarrista e produttore di Vasco – assieme a Marc Urselli in uscita in concomitanza con lo straordinario LIVE 2024 di Vasco con le 7 date evento a San Siro e le 4 date allo Stadio San Nicola di Bari tutte sold out. Il remix sarà inoltre disponibile in formato vinile 45 giri in tiratura limitata.

“Quando mi è stato chiesto di realizzare un remix di Bollicine, lì per lì ho esclamato: «Bellissimo!»; poi però mi sono venuti mille timori. Ho pensato di chiamare un collaboratore che potesse aiutarmi a ottenere un sound diverso, seppure inerente all’originale. Mi è venuto in mente il mio amico e collega Marc Urselli, ingegnere del suono che vive da 25 anni a New York e ha vinto vari Grammy Awards, collaborando con nomi come U2, Lou Reed e Beach Boys. Io non volevo un remix da producer e quindi abbiamo cercato di farlo da musicisti: abbiamo trovato una bella intesa e abbiamo osato addirittura inserire alcuni richiami a gruppi che ascoltiamo da una vita, oltre a una parte iniziale piuttosto tribal e al raffinato finale con gli archi. Il risultato è piaciuto molto a Vasco!” – cosi commenta Vince Pastano.

L’emozione di “Bollicine”, ovviamente presente nella scaletta delle date 2024, in una nuova e inedita veste, un’emozione che si ripete e si rinnova con questo straordinario remix.