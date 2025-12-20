sabato, 20 Dicembre , 25
vasta-operazione-anti-droga,-384-arresti-in-diverse-province
Vasta operazione anti-droga, 384 arresti in diverse province

Vasta operazione anti-droga, 384 arresti in diverse province

Video NewsVasta operazione anti-droga, 384 arresti in diverse province
Redazione-web
Di Redazione-web

Circa 1.400 chili di stupefacenti sequestrati dalla polizia

Roma, 20 dic. (askanews) – Arrestate 384 persone, circa 1.400 chili di droga sequestrati, 655 denunce. É il risultato della vasta operazione della polizia di Stato in diverse province, contro la criminalità diffusa, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.Nelle indagini sono emerse nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo della droga; contestati reati contro il patrimonio, porto illegale di armi ed episodi di violenza. Tra gli arrestati ci sono anche alcuni minori. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e uno di eroina, oltre a 41 armi da fuoco e 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.Sono stati inoltre individuati diversi profili social su cui sono in corso verifiche e si stanno controllando, in base al nuovo quadro normativo, le vendita di prodotti a base di canapa in alcuni cannabis shop.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.