Vasti incendi sulle colline di Gerusalemme. È emergenza nazionale

ROMA – Dalle prime ore di questa mattina vasti incendi hanno colpito le colline di Gerusalemme. Villaggi e molti quartieri sono stati evacuati a causa del diffondersi delle fiamme a partire dalla foresta di Eshtaol. È stata, inoltre, chiusa l’autostrada che porta a Tel Aviv. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato l’emergenza nazionale. Ha, poi, diramato un ordine speciale, chiedendo che alcuni reparti dell’esercito israeliano si mettano a disposizione per contenere i roghi.

IL MESSAGGIO DI HAMAS

Mentre continuano le indagini, si cerca di fare chiarezza su un presunto messaggio inviato da Hamas ai palestinesi per “bruciare tutto: boschi, foreste e case dei coloni”.

“I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto… Gaza attende la vendetta dei liberi”, scrive l’organizzazione.

ARRESTATO UN 50ENNE IN POSSESSO DI ACCENDINO E MATERIALE INCENDIARIO

Nel frattempo, la polizia israeliana ha fatto sapere di aver arrestato un 50enne: “Un abitante di Umm Tuba è stato arrestato dopo aver presumibilmente tentato di dare fuoco a un campo aperto nella zona meridionale di Gerusalemme- si legge su X-. Gli agenti del distretto di Gerusalemme sono intervenuti immediatamente in seguito alla segnalazione di un civile che aveva individuato il sospetto. Alla vista della polizia, l’uomo ha cercato di fuggire, ma è stato catturato dopo un breve inseguimento. In suo possesso sono stati trovati un accendino, cotone e altro materiale incendiario. Il sospettato, sulla cinquantina, è stato portato in cella per essere interrogato”.

Ongoing Fire Response – Police have begun evacuating residents from high-risk areas in the city of Elad. Evacuation operations are also underway in other locations, including Mevo Horon and the Canada Park area.

The Minister of National Security, the Police Commissioner, the… pic.twitter.com/3bCxqfdwRL

— Israel Police (@israelpolice) April 30, 2025