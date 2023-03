Vaticano, al via da questa sera l’Adorazione in piazza San Pietro

Ogni secondo martedì del mese, presiede card. Gambetti

Roma, 14 mar. (askanews) – Nell’ambito delle iniziative pastorali della Basilica Papale di San Pietro, a partire da martedì 14 marzo 2023, avrà luogo, ogni secondo martedì del mese dalle ore 20:00 alle ore 21:00 presso il Sagrato della Basilica, l’Adorazione Eucaristica.

La preghiera del 14 marzo, presieduta dall’Arciprete della Papale Basilica di San Pietro in Vaticano, il card. Mauro Gambetti O.F.M. Conv., offrirà in particolare l’occasione per pregare per il Santo Padre Francesco, nel decimo anniversario dell’elezione al soglio pontificio.

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti

INFORMAZIONI Roberta Leone – Responsabile Comunicazione istituzionale della Basilica e della Fabbrica di San Pietro – comunicazioneistituzionale@fsp.va +393931198745

continua a leggere sul sito di riferimento