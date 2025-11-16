vaticano,-per-mons.-yoannis-lazhi-gaid-laurea-isfoa-honoris-causa

Roma, 16 nov. (askanews) – Nella prestigiosa Sala Giovanni Paolo II dell’Istituto Suore Maria Bambina, in Città del Vaticano, si è svolta la cerimonia accademica, alla presenza di autorità ecclesiastiche, accademiche e civili, nel corso della quale l’Università ISFOA ha conferito Lauree, Nomine Accademiche, Premi Internazionali alla Carriera e Diplomi di Merito, celebrando il talento, l’impegno e l’eccellenza in ambito educativo e professionale. L’evento ha rappresentato un momento di grande prestigio e riconoscimento per i protagonisti della comunità accademica internazionale.

Tra i presenti, diverse e illustri personalità sono state insignite dei conferimenti accademici, consegnati dal Senato Accademico dell’Università ISFOA, presieduto dal Pro Rettore Vicario Generale, Prof. Dott. Vincenzo Mallamaci, Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia.

A conferire ulteriore autorevolezza all’evento è stata la partecipazione dell’Ospite d’onore, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Robert Sarah, Prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, figura di rilievo internazionale nel panorama ecclesiale contemporaneo. Tra le personalità insignite, particolare risalto è stato attribuito a Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già secondo segretario personale di Papa Francesco, a cui è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze Sociali e Umane.e il Diploma di Laurea in Cooperazione Internazionale Sviluppo e Pace.

Il riconoscimento intende celebrare e rendere merito al suo straordinario e instancabile impegno umanitario, rivolto ai bambini poveri, abbandonati e vulnerabili dell’Egitto, attraverso la missione della sua Fondazione “Bambino Gesù del Cairo ETS” benedetta e sostenuta da Sua Santità Papa Francesco. La motivazione del conferimento ne evidenzia il ruolo di promotore esemplare della Fratellanza Umana, della solidarietà concreta e della tutela della dignità dei più piccoli, valori che Monsignor Gaid incarna con una dedizione rara e un servizio costante alla Chiesa e all’umanità.

Tra le opere promosse dalla Fondazione spicca il Progetto Salus, iniziativa di alto valore sociale che assicura assistenza sanitaria gratuita nelle regioni più remote dell’Egitto attraverso cliniche mobili, sostenute dal Policlinico Gemelli e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel 2024 è stato inaugurato a Il Cairo l’orfanotrofio “Oasi della Pietà”, una struttura all’avanguardia capace di accogliere 300 bambini, dotata anche di una scuola di cucina guidata dallo chef internazionale Francesco Mazzei, offrendo così percorsi educativi e professionali di qualità ai giovani ospiti. Nello stesso anno ha preso vita la rete solidale “Fratello”, capace di distribuire 39.000 pasti nel 2024 alle famiglie più bisognose, configurandosi come un pilastro fondamentale per il sostegno alimentare nelle aree urbane più fragili.

Guardando al futuro, per il prossimo anno è previsto l’avvio dei lavori dell’Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”, l’ospedale del Papa, il primo ospedale ispirato al modello dell’omonima istituzione italiana a essere realizzato al di fuori del territorio nazionale, grazie a un protocollo d’intesa con l’Ospedale Bambino Gesù. Si tratta di una struttura interamente dedicata alla cura e alla prevenzione delle patologie materno-infantili, destinata a diventare un faro di speranza, progresso e sviluppo sanitario per migliaia di famiglie egiziane.