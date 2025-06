vaticano,-tg1:-aperto-fascicolo-su-caso-becciu-contro-chaouqui

(Adnkronos) – Novità sullo scandalo dell’acquisto dell’immobile di Londra con i fondi della Segreteria di Stato vaticana per il quale è già stato condannato in primo grado il cardinale Angelo Becciu a cinque anni e sei mesi di reclusione, insieme con i finanzieri Raffaele Mincione, Enrico Crasso e Gianluigi Torzi. A quanto riferito dal Tg1, diretto da Gian Marco Chiocci, a carico di Francesca Immacolata Chaouqui è stato aperto un fascicolo dinanzi al tribunale vaticano per tre capi di imputazione. Traffico di influenze: è accusata di aver ricevuto del denaro da un’altra testimone per subornare, cioè influenzare e condizionare il principale accusatore di Becciu, monsignor Alberto Perlasca. Il secondo capo di imputazione è falsa testimonianza in dibattimento, il terzo è subornazione, per aver indotto un altro testimone a dare false dichiarazioni nel processo.

Chaouqui dovrà essere sentita dal promotore di giustizia. Chiamata da Papa Francesco a collaborare per la riforma delle finanze vaticane Chaouqui era finita nello scandalo Vatileaks 2 ed era stata condannata nel 2016 a dieci mesi di reclusione con pena sospesa per cinque anni in concorso con monsignor Lucio Vallejo Balda. “Sono molto serena”, dice Chaouqui raggiunta al telefono dal Tg 1. “C’è massima fiducia nelle autorità giudiziarie vaticane”, spiega il suo legale Giuseppe Staiano ” e “c’é il desiderio di potersi confrontare quanto prima per chiarire i fatti”.