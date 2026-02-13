vdomilano-cortina,-moioli:-dopo-caduta-in-allenamento-bronzo-sudato

“Medaglia che sogno da tanto, sapevo che potevo fare bene”

Livigno (So), 13 feb. (askanews) – “È una medaglia che sogno da tanti anni, qui in Italia, qui a casa, poi a Livigno, comunque sono stati tanti anni che aspettavamo queste Olimpiadi. C’era tanta attesa, tanta pressione, sapevo che potevo far bene, non ho mai trovato un ritmo eccezionale su questa pista, però dentro di me sapevo che il giorno sarebbe arrivato. Nonostante la caduta ieri pomeriggio ho fatto click e ho detto ‘ok ci sono e adesso devo soltanto portare tutta me stessa al cancelletto’. L’ho sudata e ve l’ho fatta sudare anche a voi, però però sono veramente veramente tanto contenta”. Lo ha detto Michela Moioli, bronzo nello snowboard cross ai Giochi olimpici di Milano Cortina, durante una visita a Casa Italia a Livigno.”Due giorni fa ero in ospedale a quest’ora o ero stata da poco dimessa quindi è stato un percorso come sempre dal fondo in risalita però sicuramente ho avuto a fianco una squadra eccezionale che non ha mai smesso di crederci anche quando io non ci credevo: la mia famiglia e i miei amici che sono stati tutti qua venerdì 13, ha portato bene, e sono sono tanto contenta di condividere questo momento con tutti quelli che sono riusciti a venire qua, anche quelli che mi hanno tifato da casa e ci ho creduto fino all’ultimo. Non pensavo alla medaglia, ma pensavo solo a portare tutta me stessa al meglio che potevo e sono veramente contenta di questo” ha aggiunto.”Adesso godiamoci un attimo questo, poi ci pensiamo a domenica. I nostri skimen fanno veramente un lavoro pazzesco e oggi volavamo. Un grandissimo grazie va a loro perché non salgono sul podio, non si vedono in televisione, ma dietro le quinte fanno un lavoro eccezionale, così come gli allenatori, la federazione e l’Esercito che ci sostengono veramente in una maniera incredibile. Sono dietro le quinte, al cancelletto andiamo noi, però portiamo un pezzo di tutti loro con noi” ha concluso riferendosi alla prossima sfida olimpica che affronterà il 15 febbraio.