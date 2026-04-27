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Ve la ricordate la guerra in Ucraina? La Russia ha lanciato quasi 2.000 droni solo nell’ultima settimana
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Ve la ricordate la guerra in Ucraina? La Russia ha lanciato quasi 2.000 droni solo nell’ultima settimana

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ROMA – “Nell’ultima settimana, la Federazione Russa ha lanciato circa 1.900 droni d’attacco, quasi 1.400 bombe aeree guidate e circa 60 missili di vario tipo contro l’Ucraina. Questo evidenzia quanto tempestivi siano i nuovi contributi dei partner all’iniziativa PURL, nonché l’approvazione del 20° pacchetto di sanzioni dell’UE e del pacchetto di sostegno europeo da 90 miliardi di euro concordato a Cipro”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Il nostro sistema di difesa aerea- aggiunge- sta già mostrando un tasso di successo molto elevato nell’intercettazione dei droni – oltre il 90%. E dobbiamo continuare a lavorare per garantire che questo tasso continui ad aumentare, non solo contro i droni ma anche contro le minacce balistiche. Ogni consegna aggiuntiva di missili per la difesa aerea significa vite salvate e una migliore protezione per le nostre città e le infrastrutture critiche”.
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