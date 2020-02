Vecchi immobili a Mussomeli diventano distretti produttivi

Un accordo tra Confapi Sicilia e l’amministrazione comunale di Mussomeli (Caltanissetta). La firma venerdì 14 febbraio alle ore 11 in comune alla presenza del sindaco Giuseppe Catania e del presidente di Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli. In straming saranno collegati un rappresentante del dipartimento cultura del parlamento russo e l’assessore regionale alle Attività Produttive Girolamo Turano.

L’accordo è rivolto volto a promuovere concretamente lo sviluppo di distretti produttivi nei settori del turismo culturale e dell’agroalimentare. Questo tramite l’impegno di Confapi Sicilia ad acquistare immobili ad un euro, all’interno del comune, ristrutturandoli integralmente e trasformarli in realtà economiche produttive realmente operanti sul territorio.

