Vela, a Napoli il Trofeo Campobasso: “mundialito” degli optimist

In gara 180 miniskipper provenienti da dieci nazioni

Roma, 28 dic. (askanews) – È il primo trofeo italiano della vela giovanile per importanza e storia e una delle più prestigiose regate internazionali della classe Optimist. È il Trofeo Marcello Campobasso, che dal 4 al 6 gennaio 2025 celebra nel golfo di Napoli l’edizione numero 31. Organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta, su delega della Federazione Italiana Vela, l’appuntamento apre il calendario sportivo italiano del nuovo anno, richiamando giovani talenti da tutto il mondo per competere nello scenario del lungomare partenopeo. Quest’anno saranno presenti oltre 180 ragazzi di una decina di nazioni: l’Italia, con rappresentanti di tutte le regioni, poi Austria, Danimarca, Francia, Grecia, Olanda, Svezia, Spagna, Slovenia, Ungheria. Un “mundialito” della vela che negli scorsi anni ha ospitato anche baby velisti da Israele, Cina, Hong Kong, Turchia. La competizione è dedicata ai timonieri da 9 a 15 anni (nati tra il 2010 e il 2016) ed è suddivisa in due categorie: la Divisione A, riservata agli atleti più esperti nati tra il 2010 e il 2014, e la Divisione B, che accoglie i più giovani, nati tra il 2015 e il 2016. Le prove in mare inizieranno sabato 4 gennaio a mezzogiorno, per poi proseguire fino al 6 gennaio, quando si svolgeranno le premiazioni e la chiusura ufficiale dell’evento. Tutti in mare per coronare il sogno di inserire il proprio nome in un Albo d’Oro di grande prestigio, nel quale figurano campionissimi della vela mondiale come il due volte oro olimpico Ruggero Tita e il tre volte campione del mondo Marco Gradoni, oggi entrambi nel team di Luna Rossa in America’s Cup. Il Trofeo principale sarà assegnato al vincitore della Divisione A, mentre il Trofeo UNICEF sarà consegnato al miglior timoniere della Divisione B. A rendere l’evento ancora più significativo sono i riconoscimenti speciali, come la Coppa Branko Stancic per il concorrente proveniente da più lontano, la Targa Irene Campobasso per la migliore atleta femminile e la Targa Laura Rolandi per il circolo italiano con i migliori piazzamenti complessivi. Quest’anno il trofeo si arricchisce di una importante valenza sociale, grazie alla collaborazione con l’associazione FSHD Italia, impegnata nel sostegno alla ricerca sulla distrofia muscolare facio-scapolo-omerale. Parte delle quote di iscrizione sarà devoluta alla ricerca. Inoltre, i velisti indosseranno una maglia con il logo della tartaruga simbolo dell’associazione, mentre lo stesso logo sarà esposto sulle imbarcazioni e sventolerà sul molo accanto alle bandiere delle nazioni partecipanti. Nato dall’impegno di Pippo Dalla Vecchia per ricordare una figura storica della vela italiana, con oltre tre decenni di storia il Trofeo Marcello Campobasso conferma tra l’altro la sua vocazione turistica, portando in città centinaia di persone (i giovani atleti con familiari e accompagnatori) di molte nazioni europee. Per la riuscita della manifestazione, fondamentale il supporto dei partner: main sponsor dell’edizione 2025 è ALA Spa; official sponsor sono CBL Grafiche, Sea Office, One Sails, Ferrarelle e Cantiere Navale Faccenda. La regata sarà anticipata dal Clinic in programma il 2 e 3 gennaio, con gli allenatori Emilio Civita (RYCC Savoia), Marcello Meringolo (Team Italia Aico), Michele Ricci (Team Italia Aico) e Paolo Mariotti (2020 European Champion) in acqua per svelare ai giovani i segreti della vela e dello stadio del vento di Napoli.