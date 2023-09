Vela, al via la 33esima Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo

Regate per barche superiori a 18,30 metri di lunghezza

Roma, 3 set. (askanews) – Con lo Skipper’s briefing allo Yacht Club Costa Smeralda è iniziata oggi, 3 settembre, la 33esima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup. La regata, riservata alle imbarcazioni superiori ai 60 piedi (18,30 metri) di lunghezza, è organizzata dallo YCCS con il supporto del Title sponsor Rolex e dell’International Maxi Association (IMA). Sono quasi 50, precisamente 48, i maxi yacht ormeggiati a Porto Cervo che, a partire da domani lunedì 4 settembre, daranno vita a questa regata unica, sia per la qualità delle barche e degli equipaggi che per lo scenario dell’Arcipelago di La Maddalena nel quale navigheranno.

La flotta presente, come sempre molto composita, va da Baruna, uno yacht d’epoca di quasi 22 metri varato nel 1938 e oggetto di un recente restauro che l’ha riportata in tutto il suo splendore al debutto del più recente varo di Wally Yachts, il nuovo Y3K di 101 piedi, che in metri sono 30,80. A questi si aggiungono tre multiscafi, per la prima volta ammessi alla Maxi Yacht Rolex Cup e i sempre spettacolari J Class, barche di 40 metri e oltre 100 tonnellate di dislocamento.

Gli yacht sono stati raggruppati in classi in funzione della tipologia e delle loro performance. All’interno di ciascuna classe, i tempi di percorrenza verranno come sempre compensati sulla base del rating specifico della singola barca. Anche la tipologia di percorso verrà prescelta dal Comitato di Regata per adattarsi al meglio alle caratteristiche di ogni classe. In particolare, l’intera flotta si cimenterà nelle regate costiere tra le isole dell’Arcipelago, ma le imbarcazioni di alcune classi avranno anche l’occasione di esprimere tra le boe dei percorsi a bastone le potenzialità loro e degli equipaggi professionisti impegnati a bordo. Il Comitato di Regata darà sei differenti partenze sulla base della composizione della flotta: Maxi A,B,C, Supermaxi, J-Class e Multiscafi.

La Classe Supermaxi raggruppa gli yacht più grandi, progettati per navigare con ogni comfort, le cui prestazioni non possono essere facilmente assimilate a quelle di un maxi racer. Di questa classe fanno parte: lo Spirit 111 Geist, il progetto custom Inoui, lo Swan 115 Moat, il Maxi Dolphin 118 Viriella e il debuttante Wally 101 Y3K.

La suddivisione della Classe Maxi in A, B, C è da quest’anno basata sulla performance dettata dal rating IRC e sostituisce quelle che in passato erano le Classi Maxi e Mini Maxi. Nella Classe Maxi A regatano gli yacht più veloci, tra questi troviamo il 100 piedi australiano Black Jack, i WallyCento Magic Carpet Cubed, Galateia e V, il Wally 93 Bullitt, il ClubSwan 80 My Song e il Botin 85 Deep Blue, armato e timonato dall’americana Wendy Schmidt, il cui team 11th Hour Racing ha vinto l’ultima edizione di The Ocean Race.

Nella Classe Maxi B competono numerosi racer puri, tra cui gli ex Maxi72 Class – oggi riconfigurati e talvolta leggermente allungati – Bella Mente, Cannonball, Jethou, North-Star e Proteus, oltre ai due 65 Ambersail e Sisi, e al Wally 82 Django HF (ex Highland Fling XI). Qui troviamo moltissimi professionisti dal curriculum altisonante, da Terry Hutchinson, tattico di Bella Mente e skipper di American Magic per la 37^ America’s Cup al suo eterno rivale, l’italiano Vasco Vascotto, tattico di Cannonball, fresco vincitore del Rolex TP52 World Championship su Platoon.

I grandi nomi della vela sono a bordo di tutti gli yacht della flotta radunata a Porto Cervo, solo per citarne alcuni altri: Adam Beashel su Black Jack, Murray Jones su Galateia, Brad Butterworth su Jethou, Mitch Booth su Leopard 3, Jochen Schuemann su Magic Carpet, Guillermo Parada su Moat, Morgan Larsson su Proteus, Ken Read su V, tra gli italiani troviamo Francesco De Angelis su Cannonball, Tommaso Chieffi su Django HF, ‘Ganga’ Bruni su Grande Orazio, Alberto Bolzan su My Song, Andrea Casale su Re/Max One 2, Mauro Pelaschier su Viriella.

La Maxi C, la classe più numerosa con 16 barche, è composta da yacht appartenenti alle sottoclassi Maxi 3, 4 e 5: vanno dal debuttante Baltic 60 Open Season al Southern Wind 82 Grande Orazio, dal Vallicelli 80 H2O a Wallyño, armato dal presidente dell’IMA Benoit de Froidmont. Regatano nella Classe Maxi C anche Baruna of 1938, lo Starkel 64 Stella Maris e il Dehler 60 Blue Oyster.

Sia la Classe J che i Multiscafi hanno 3 yacht ciascuno, tutti di altissimo livello con equipaggi formati da campioni plurititolati. A bordo del J Class Topaz troviamo al timone Peter Holmberg, questa volta affiancato alla tattica da Andy Horton e Cole Parada come stratega, Bouwe Bekking è tattico sul J Class Svea mentre su Velsheda lo stratega sarà Grant Simmer, iconico protagonista dell’America’s Cup. Non si pensi che i catamarani della classe Multiscafi siano meno agguerriti, a bordo di Allegra troviamo Paul Larsen, detentore del record mondiale di velocità a vela, su Convexity 2 l’armatore Don Wilson è anche stato campione iridato 2021 al timone degli sportivissimi catamarani M32 Class, con lui regatano a Porto Cervo il match racer Taylor Canfield, Chris Nicolson e Charlie Enright, skipper vincitore della Ocean Race. Highland Fling 18 si avvarrà dell’esperienza di un esperto di multiscafi come Loick Peyron mentre le chiamate tattiche saranno responsabilità del neozelandese Cameron Appleton.

Rientrati a terra dopo una giornata in mare, i partecipanti alla Maxi Yacht Rolex Cup troveranno ogni giorno momenti sociali, dal rinfresco post regata alle cene riservate agli armatori, in particolare il Rolex Gala Dinner, in programma il 7 settembre, fino al Crew Party il giorno successivo.

Michael Illbruck, Commodoro dello YCCS, ha dichiarato: “Buon vento a tutti i partecipanti della Maxi Yacht Rolex Cup, grazie per essere sempre così numerosi. Il cambiamento è una costante nello yachting, ed è proprio questa continua evoluzione, dalla prima edizione del 1980 fino a oggi, la chiave del successo della Maxi Yacht Rolex Cup. L’inclusione dei multiscafi è da intendersi proprio in questa prospettiva, un naturale sviluppo di una manifestazione da sempre caratterizzata dall’avanguardia tecnologica. L’apertura ad altre categorie permette agli armatori di continuare a perseguire la loro passione e potrebbe ispirarne altri.” In occasione della 33esima Maxi Yacht Rolex Cup, lo Yacht Club Costa Smeralda utilizzerà le boe robotiche MarkSetBot che mantengono la posizione grazie a un motore elettrico abbinato al sistema GPS, non necessitando quindi di essere ancorate al fondale. Il segnale di partenza verrà dato alle ore 12 di lunedì 4 settembre con previsioni di vento da nordest di 10-12 nodi. Le regate si possono seguire sul canale Instagram dello YCCS oppure attraverso il tracking sul sito www.yccs.it. (Foto Borlenghi).