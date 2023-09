Vela, Chieffi e Colaninno hanno vinto il Campionato Open 2023 classe Star

È il terzo successo consecutivo negli ultimi tre anni

Roma, 4 set. (askanews) – Ancora un successo, ieri, il terzo consecutivo in tre anni, per Enrico Chieffi e Nando Colaninno che si laureano ancora una volta Campioni italiani della classe Star dopo sei regate disputate a Viareggio dal 1° al 3 settembre in condizioni di vento leggero, con ben ventisette equipaggi iscritti in rappresentanza di otto nazioni: Italia, Austria, Brasile, Francia, Germania, Grecia, Olanda e Stati Uniti. Per Chieffi e Colaninno questa è la terza affermazione consecutiva, dopo il successo de 2022 a Gaeta e del 2021 a Brenzone sul lago di Garda.

Al secondo posto si sono classificati Valerio Chinca e Daniele Andreini, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Giampiero Poggi e Davide Mugnaini.

Al termine delle regate, da Enrico Chieffi, amministratore delegato di SLAM e già campione del mondo della classe Star nel 1996 a Rio de Janeiro in Brasile, ha espresso una misurata soddisfazione per il successo, con il pensiero già rivolto al prossimo impegno agonistico: “Questo regata è stata un banco di prova importante per verificare il nostro stato di forma e la velocità della barca, prima del prossimo evento, il campionato del mondo della classe Star che si terrà a Marina di Scarlino dal 16 al 24 settembre. Con 100 equipaggi iscritti, tra i quali praticamente tutti migliori specialisti del mondo, l’evento si preannuncia di altissimo livello e dovremo davvero impegnarci al massimo per ottenere ben figurare.” Il Campionato Italiano Open Star 2023 è stato organizzato dalla Società Velica Viareggina e dal Club Nautico Versilia, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con i Circoli Velici Versiliesi e il Circolo Velico Torre del lago Puccini e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, L’evento, cominciato venerdì 1° settembre a Viareggio, si è concluso domenica 3 settembre con la premiazione nella sede della Società Velica Viareggina.