vela,-firmato-il-protocollo-della-38esima-america’s-cup-di-napoli

Roma, 12 ago. (askanews) – Il Defender dell’America’s Cup, Royal New Zealand Yacht Squadron, rappresentato da Team New Zealand, e il Challenger of Record, Royal Yacht Squadron Ltd, rappresentato da Athena Racing, hanno firmato il Protocollo della 38ª America’s Cup Louis Vuitton, in programma a Napoli nell’estate 2027. Il Protocollo introduce una partnership innovativa che stabilisce un’autorità paritaria tra tutti i team partecipanti. Le iscrizioni apriranno il 19 agosto 2025, inaugurando una nuova era basata su una struttura centralizzata che mira ad ampliare le opportunità, far crescere la vela a livello globale, creare valore per i team e unire tutti sotto una visione comune per il futuro di uno degli eventi sportivi più iconici al mondo. Elemento centrale del Protocollo è un Accordo di Partnership, strutturato per consentire a tutti i team di operare collettivamente all’interno di un modello commerciale a lungo termine, per la gestione e lo sviluppo dell’America’s Cup. Il CEO di Team New Zealand, Grant Dalton, ha dichiarato che questa trasformazione affronta il punto debole storico della Coppa – la mancanza di continuità – dando a tutti i team una gestione condivisa e creando una nuova struttura di direzione guidata da un CEO indipendente. L’accordo garantirà certezze a team, partner commerciali e sedi ospitanti, facilitando investimenti su più edizioni.

Il Protocollo prevede che la America’s Cup Partnership (ACP) gestisca sia il formato sportivo sia lo sviluppo e la tutela dei diritti media e commerciali. Il CEO di Athena Racing, Sir Ben Ainslie, ha definito l’accordo un momento “sismico” per la Coppa, con una visione condivisa di maggiore inclusività, attrattiva e sostenibilità finanziaria.

Inclusione: mantenimento delle Women’s e Youth America’s Cup e obbligo di almeno una velista a bordo degli AC75. Equipaggio AC75: cinque membri, con funzioni incrementate a batteria; due velisti più la donna a bordo devono essere cittadini del Paese rappresentato, fino a due stranieri ammessi. Formato di regata: Louis Vuitton Cup con fase a gironi (match e fleet race), semifinali al meglio di 5 vittorie e finali al meglio di 7. Eventi preliminari: fino a tre regate in AC40 nel 2026 e una nel 2027, con un AC40 dedicato a equipaggi donne/giovani; regata preliminare in AC75 a Napoli prima della Louis Vuitton Cup. Contenimento costi: tetto di spesa di 75 milioni di euro; obbligo di riutilizzare gli scafi AC75 della 37ª edizione o di costruire secondo quel progetto. Fan engagement: presenza di un ospite a bordo durante le regate (VIP, sponsor, media, dignitari).

