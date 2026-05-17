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Vela, Ugolini-Giubilei campioni del mondo nel Nacra 17
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Vela, Ugolini-Giubilei campioni del mondo nel Nacra 17

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Roma, 17 mag. (askanews) – Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei riportano l’Italia sul tetto del mondo nel Nacra 17. L’equipaggio azzurro ha conquistato il titolo mondiale della classe olimpica del catamarano misto nelle acque della baia di Quiberon, in Francia, gestendo con autorità il vantaggio accumulato nelle regate precedenti anche nella prova conclusiva.

Per Ugolini e Giubilei arriva così il primo oro mondiale dopo una lunga serie di piazzamenti importanti, con tre medaglie d’argento e un bronzo iridato conquistati negli ultimi anni. I due velisti romani, entrambi ventisettenni e portacolori dell’Aeronautica Militare, hanno dominato il campionato precedendo sul podio i francesi Tim Mourniac e Aloise Retornaz e i britannici John Gimson e Anna Burnet.

Il successo francese rilancia anche la competizione interna alla vela azzurra in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ugolini e Giubilei si candidano infatti come principali rivali di Ruggero Tita e Caterina Banti, due volte campioni olimpici e tre volte campioni del mondo nella stessa classe, che hanno recentemente annunciato la volontà di proseguire il proprio percorso fino ai Giochi californiani.

Per la vela italiana si prospetta dunque una sfida tecnica e sportiva di altissimo livello tra due equipaggi capaci di dominare il panorama internazionale del Nacra 17. Il titolo mondiale conquistato da Ugolini e Giubilei conferma ancora una volta la profondità e la qualità del movimento azzurro, sempre protagonista nelle classi olimpiche. (Foto Federvela.it)

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