Vendemmia a Riparbella: eccellente e con quantità superiori al 2023

Otto aziende mobilitano circa 200 lavoratori: 13,5% della popolazione

Milano, 10 set. (askanews) – “Quantità superiore allo scorso anno e qualità eccellente”. Ha ottime prerogative la “prima” vendemmia delle otto Cantine riunite nell’Associazione Vignaioli Colline di Riparbella (Pisa). Da una survey sulla vendemmia svolta dall’associazione tra i propri soci, emerge come il 75% delle aziende si attenda una raccolta maggiore per quantità rispetto al 2023, e il 25% come lo scorso anno. In termini di qualità, il 50% la valuta eccellente e il 37,5% buona.

Per quanto riguarda i tempi di raccolta, c’è chi ha iniziato dopo Ferragosto con i bianchi per le basi spumante ma in generale la vendemmia inizierà attorno alla metà di settembre con tempi in linea con l’andamento degli ultimi anni (50%).

La vendemmia delle otto aziende mobiliterà circa 200 lavoratori tra fissi e stagionali, rappresentando il 13,5% dell’intera popolazione comunale che si attesta su circa 1.500 abitanti. Quella che si appresta ad entrare in cantina sarà “un’ottima annata con una giusta maturazione che ha favorito le uve bianche”.

L’associazione sottolinea che tra i vignaioli di Riparbella c’è una grande voglia di crescere e per questo vedono interessante la partecipazione a iniziative non soltanto locali, in Toscana, ma anche ad eventi in consessi nazionali come Vinitaly o Merano ed anche internazionali tra cui Londra o Parigi.