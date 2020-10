Vendemmia in carcere a Catanzaro, opportunità di lavoro per i detenuti

AGI – La vendemmia è una fase della stagione agricola caratterizzata da un indiscusso fascino: è stata spesso rappresentata nell’arte, nel cinema, nella letteratura, come il momento in cui si raccolgono insieme i frutti di un percorso di lavoro in comune. Un significato che è stato evidente anche il primo ottobre scorso, nel carcere di Siano, a Catanzaro, durante la raccolta dell’uva da vino prodotta dalla vigna coltivata dai detenuti.

“L’agricoltura ha fatto parte sia dell’attività trattamentale che dell’attività specificamente ergoterapica dei ristretti con problemi psichiatrici” ha affermato la direttrice della Casa circondariale di Catanzaro, Angela Paravati “e il nostro istituto ha avviato un rapporto di collaborazione con l’azienda vitivinicola Dell’Aera,

