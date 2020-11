“Vendite a -94,7%, siamo al lumicino”. L’allarme di Cattaneo

AGI – “Vendite a meno 94,7%. Otto servizi al giorno contro i 120 a regime. Siamo al lumicino ma faremo di tutto per resistere”: ad affermarlo è il vice presidente di Italo-Ntv, Flavio Cattaneo, in un’intervista a Repubblica in cui affronta la crisi del settore ferroviario causata dalle restrizioni contro la pandemia. “Le imprese vanno sostenute con forza”, ha sottolineato, “premetto che è sacrosanto salvare vite e questo secondo semi-lockdown è necessario e non sarò certo io a discutere delle scelte politiche”. “Quel che dico è che se salvi vite, giustamente, ma poi trovi il deserto fuori, lo Stato deve impegnarsi maggiormente,

