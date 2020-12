Venerato a gamba tesa: “Dicono che Gattuso non rinnova? Non date retta al sottoscala del giornalismo…”

Il giornalista RAI Ciro Venerato, noto esperto di mercato, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. L’argomento trattato? Ovviamente il rinnovo di Rino Gattuso che sembrava fatto, ma a quanto pare, la firma sembra ancora lontana. Per Venerato però l’affare andrà in porto. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni è stato ripreso da CalcioNapoli1926.it.

Venerato sul rinnovo di Gattuso

“Inutile girarci intorno, le ultime prestazioni del Napoli sono state negative, però non bisogna fasciarsi la testa. Non dobbiamo dimenticare che il Napoli sta facendo a meno del suo centravanti titolare, Osimhen, anche Mertens sta accusando qualche problema. Una volta recuperati entrambi la squadra non potrà che migliorare”. La chiosa è sul rinnovo di Rino Gattuso? Venerato non ha dubbi: “C’è stata una stretta di mano, è tutto definito. Ora la alla passai a legali che stanno mettendo a punto l’accordo. Non date retta ai chiacchiericci che parlano di opzioni diverse, appartengono al sottoscala del giornalismo”.

