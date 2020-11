Il giornalista Ciro Venerato, esperto di mercato perla Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Questi ha ricordato la scomparsa di Diego Armando Maradona e le iniziative in programma per questa giornata di Serie A. Infine si è soffermato sulla probabile formazione in vista della sfida di domani tra il Napoli e la Roma.

CLICCA QUI PER L’INIZIATIVA DEL NAPOLI PER MARADONA

Venerato, le parole su Maradona ed il Napoli

“Con Maradona non è morto solo un calciatore, perchè andava oltre il mondo del calcio: si è battuto per i popoli poveri dell’America Latina. Ci ha messo sempre la faccia, anche chi non lo ha apprezzato non può non dire che si sia schierato sempre dalla parte dei più deboli. Una cosa del genere potrebbe accadere solo in Brasile per Pelè. Di Maradona si parla anche in giornali e trasmissioni non sportive.

Le iniziative della Lega Serie A per Maradona? Mi sembrano il minimo visto che Maradona rappresenta una vera icona del calcio, Diego le merita tutte.

La formazione? Confermo Zielinski dietro la punta centrale ma il modulo a partita in corso potrebbe cambiare al 4-3-3. Resta un solo dubbio, con Lozano in vantaggio su Politano. Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens. Osimhen non sarà convocato”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Venerato: “Confermato Zielinski dietro la punta centrale. Con Maradona non è morto solo un calciatore” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento