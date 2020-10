Venerato: “Emerson Palmieri valuta anche piazze più prestigiose di quella partenopea”

Ciro Venerato, noto giornalista sportivo nonché esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato raccolto dalla nostra redazione:

“L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi è indispettito dai mancati contatti tra il Napoli e il suo assistito. Se non dovessero esserci sviluppi a stretto giro, il ragazzo potrebbe anche andar via a gennaio. Il Napoli, in questo momento, ha altri pensieri e il primo risponde al nome di Emerson Palmieri del Chelsea. L’esterno italo-brasiliano non ha chiuso le porte al Napoli ma sta valutando anche offerte di club più prestigiosi. L’altro giocatore che piace a Giuntoli è Giannoulis del Paok. Costa 10 milioni di euro”.

