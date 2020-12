Venerato: “Hysaj e Maksimovic? Gli agenti hanno capito che non arriverà il rinnovo”

Hysaj e Maksimovic sono sempre più lontani dal Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Ciro Venerato non ci sarebbe alcun incontri in programma tra gli agenti dei calciatori e il club partenopeo. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista della RAI.

Hysaj e Maksimovic sempre più lontani dal Napoli

Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle situazioni di Hysaj e Maksimovic:

“Al momento non sono previsti incontri prima di Natale tra Ramadani e Giuffredi ed il Napoli. Sembra che gli agenti di Hysaj e Maksimovic abbiano capito che non ci sono estremi per arrivare al rinnovo del contratto con il club azzurro”.

