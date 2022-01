Venerdì 4 febbraio sciopero dei mezzi a Roma: a rischio bus, metro e ferrovie

ROMA – Venerdì 4 febbraio bus, metro, tram e treni a rischio a Roma per uno sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto dal sindacato Usb. La mobilitazione sarà di 4 ore (dalle ore 8.30 alle 12.30) e coinvolgerà bus, tram, metro e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Interessate anche le linee periferiche gestite da Roma Tpl.

STOP DEI MEZZI ANCHE A NAPOLI

Trasposto a rischio anche a Napoli. “L’organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30, per venerdì 4 febbraio per la “programmazione di un piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del Paese: trasporti, scuola e sanità; interruzione del criterio di spreco dei soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato”. Lo comunica Anm in una nota.L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: Metro Linea 1 ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.54 e da Garibaldi alle ore 10.52. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16.16 e da Garibaldi alle ore 16.56. Funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 11.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.50. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus). Linee di superficie: stop al servizio dalle ore 11:30 alle ore 15:30. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

