Venerdì taglio del nastro della XXV edizione di Bmt con l’assessore al Turismo della Campania

NAPOLI – Prima partecipe al taglio del nastro in programma alle 11:30 e poi, alle 13, presente alla conferenza “I nuovi turismi: sfide e opportunità” organizzata dalla Regione Campania. Il prossimo venerdì 18 marzo, l’assessore campano al Turismo Felice Casucci sarà fra i protagonisti nella prima giornata della XXV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Dopo il convegno inaugurale, l’evento promosso dalla Regione Campania è uno slot diviso in una parte più specificamente “tecnica”, in cui i rappresentanti istituzionali e gli addetti ai lavori spiegano la delibera regionale che ha riformato il sistema delle classificazioni alberghiere in regione. In concreto, le ristrutturazioni che seguono una logica green e ecocompatibile saranno determinanti per l’attribuzione delle stelle nel settore ricettivo. La seconda parte prevede il racconto di alcune forme di turismo esperienziale al centro del Piano regionale per il Turismo.

