I lavori del Consiglio regionale del Veneto, i singoli interventi saranno consultabili on line anche per i cittadini. Il nuovo servizio “Digital4Democracy” è stato illustrato dal presidente Roberto Ciambetti con il supporto di Enrico Giannotti, direttore generale della società Cedat 85 che ha fornito le basi tecniche del servizio. Ora le sedute del Consiglio regionale non saranno più un segreto con questo nuovo sito che “è un’innovazione importante – ha osservato Ciambetti – ed un utile strumento per il mondo politico e per i media”. Per i giornalisti accreditati, che avranno accesso alla piattaforma, le funzionalità saranno molto più articolate rispetto al semplice accesso garantito ai cittadini.

L’articolo Veneto, i lavori del Consiglio regionale consultabili on line proviene da Notiziedi.

