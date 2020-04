Veneto, Zaia attacca De Luca: “Non sta facendo un gran servizio alla sua regione”

Zaia non ci sta e risponde per le rime. Il governatore del Veneto, dopo la dura conferenza stampa di Vincenzo De Luca, ha risposto fermamente alla Regione Campania che minaccia di chiudere i confini semmai al Nord si decidesse di riaprire le attività.

Zaia contro De Luca: “Non sta facendo del bene alla sua regione”

Non credo che i veneti che sono soliti andare in vacanza in Campania siano contenti. Il presidente De Luca non sta facendo un gran servizio alla sua regione se emette ordinanze di questo genere. Anzi, sarebbe bello confrontare i tamponi fatti nelle varie regioni e il rapporto con i contagi. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo fatto il maggior numero di tamponi dopo la Corea del Sud

FOLLA A SAVIANO

“Ho già avuto uno scambio di opinioni con il Prefetto sulla vicenda di Saviano. Sono state violate evidentemente e in maniera grave, disposizioni di legge. E abbiamo condiviso la valutazione sulla gravità della violazione di norme”. Clicca qui per leggere tutto l’articolo

