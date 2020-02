“Io intanto non ho sciolto le riserve. Le sciogliero’ al massimo 45 giorni prima del voto. Per il momento non sto facendo campagna elettorale, ho un sacco di cose da fare”. Cosi’, a margine della presentazione di un’iniziativa turistica nell’ambito della Bit di Milano, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha risposto a chi gli chiedeva se si fosse gia’ tuffato nella competizione elettorale in vista delle prossime Regionali.

L’articolo Veneto, Zaia “Non sono ancora in campagna elettorale” proviene da Italpress.

