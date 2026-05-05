venezi-al-teatro-petruzzelli?-quella-‘folle’-idea-dei-consiglieri-della-lega…

ROMA – Dopo lo strappo definitivo e irreparabile tra il teatro La Fenice di Venezia e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, c’è chi cerca comunque di dare all’artista una degna alternativa quale possibile sede di lavoro. Magari a ‘casa’ propria. Così a Bari tre consiglieri comunali della Lega- Fabio Romito, Giuseppe Carrieri e Livio Sisto, hanno preso carte e penna per scrivere una lettera al sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, Nazzareno Carusi e dargli la dritta giusta per la nomina del prossimo direttore d’orchestra del teatro cittadino.

“AUGURO OGNI MERITATO SUCCESSO ALLA SIGNORA VENEZI”

La risposta è arrivata a stretto giro, in una lettera sottoscritta dallo stesso Carusi, e pubblicata sul profilo social del consigliere Carrieri. Nel testo, il sovrintendente ringrazia i tre signori consiglieri per l’attenzione e l’interesse ma “ormai da mesi- scrive- ho iniziato una riflessione sulla direzione musicale e le figure direttoriali per il nostro Teatro e sono esse, per i prossimi anni, tutte avviate su un’altra strada”. In definitiva: “Devo quindi declinare il vostro gentile invito- si conclude la lettera- e, naturalmente, auguro alla Signora Venezi ogni meritato successo”.

La cortese risposta, come la definisce lo stesso Carrieri nel pubblicarla è quindi un no, seppur cortese, alla Signora Venezi. E senza nessun richiamo al suo titolo di Maestro.

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(photo credit: Beatrice Venezi/Fb)

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