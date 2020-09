Venezia 77, parte la Mostra blindata per il Covid

Apre oggi la 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, evento atteso quest’anno non solo per i film e le star, ma soprattutto per le misure di sicurezza necessarie in era Covid. Il Lido di Venezia, solitamente frenetico già dai giorni precedenti all’inaugurazione, gode quest’anno di una calma irreale e necessaria. Problemi per il momento si sono riscontrati solo in sede virtuale, con i disguidi relativi al sistema di prenotazione per le proiezioni. Sui social c’è stato l’usuale tam tam di lamentele, soprattutto tra gli accreditati stampa. Ma dopo qualche ora, effettivamente faticosa, l’emergenza è rientrata.

Il protocollo sarà certamente complesso nei giorni caldi dell’evento.

