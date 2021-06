Venezia 78, a Jamie Lee Curtis il Leone d’oro alla carriera

ROMA – È stato attribuito all’attrice statunitense Jamie Lee Curtis il Leone d’oro alla carriera della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dall’1 all’11 settembre. “Sono incredibilmente onorata di ricevere questo premio dalla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia”, ha dichiarato Jamie Lee Curtis. “Mi sembra impossibile di essere stata così a lungo nel mondo del cinema da ricevere un riconoscimento alla carriera, e che ciò accada oggi, con ‘Halloween Kills’, è particolarmente significativo per me. ‘Halloween’ – e il mio sodalizio con Laurie Strode – ha lanciato e sostenuto la mia carriera – prosegue – e rappresenta davvero un regalo il fatto che questi film abbiano dato vita a un nuovo franchise, amato dal pubblico di tutto il mondo. Il cinema italiano ha sempre onorato ed esaltato il genere che ha segnato la mia carriera, così non potrei essere più orgogliosa e felice di accettare questo premio dalla Mostra di Venezia, da parte di Laurie e di tutte le coraggiose eroine nel mondo che affrontano a testa alta ostacoli insormontabili e che rifiutano di arrendersi”.

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera. “Jamie Lee Curtis appartiene a quel rarefatto gruppo di attrici e attori hollywoodiani capaci di offrire la personificazione più convincente di tutte quelle qualità che rappresentano l’anima del grande cinema mondiale”, ha commentato Barbera. “Discendente in linea diretta dall’aristocrazia del cinema americano, poiché figlia di due star indimenticabili come Tony Curtis e Janet Leigh, è la naturale incarnazione della star capace di calarsi in ruoli di attrice versatile e disponibile, con grande carisma e personalità non comune. La sua carriera lunga quattro decenni – prosegue il direttore – è iniziata con il folgorante debutto dell’horror ‘Halloween’, divenuto un classico, e comprende più di quaranta film, ricordandoci che il vero talento, unito all’intelligenza, all’ironia, alla perseveranza e alla pura grinta, rappresentano i tratti distintivi di questa autentica star”.

Oltre alla leggendaria saga di ‘Halloween’, la carriera di Jamie Lee Curtis “ha toccato tutti i generi cinematografici, dalle memorabili e amatissime commedie ‘Knives Out’, ‘Un pesce di nome Wanda’, ‘Una poltrona per due’, ‘Quel pazzo venerdì’, ai film d’azione ‘True Lies’ e ‘Blue Steel’, fino ai drammi ‘Il sarto di Panama’, ‘Papà, ho trovato un amico’ e ‘Amore per sempre’. Il suo lavoro rivela un’artista che sa calibrare tono e stile con impeccabile abilità e grazia”, ha concluso Barbera. La consegna del Leone d’oro alla carriera a Jamie Lee Curtis è in programma mercoledì 8 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), prima della proiezione fuori concorso di ‘Halloween Kills’, diretto da David Gordon Green e interpretato da Jamie Lee Curtis, presentato da Universal Pictures, Miramax, Blumhouse Productions e Trancas International Films. Halloween Kills sarà nelle sale il 15 ottobre.

