Venezia 81, è il giorno di Guadagnino con ‘Queer’

(Adnkronos) –

È il giorno di ‘Queer’, il nuovo film di Luca Guadagnino, tra i titoli italiani in lizza per il Leone d’Oro. Ambientato nella Città del Messico degli anni ’50, il film, tratto dal romanzo di William Burroughs, racconta l’incontro tra William Lee, un americano di mezza età in cerca di solitudine, ed Eugene, un giovane studente. Un’occasione per esplorare la complessità dell’amore e la possibilità di una connessione autentica in un mondo ostile.

In concorso anche ‘Harvest’ di Athina Rachel Tsangari, con protagonista Caleb Landry Jones. In un villaggio senza tempo e senza nome, due amici d’infanzia, Walter e Charles, si trovano ad affrontare l’arrivo inatteso e sconvolgente della modernità. Nel giro di una settimana, la loro realtà rurale e familiare verrà stravolta da questa ‘invasione’ esterna, in una tragicomica rilettura del genere western.

Fuori concorso, troviamo due documentari: ‘2073’ di Asif Kapadia, che ci catapulta in una distopica San Francisco del futuro, e ‘Bestiari, Erbari, Lapidari’ di Massimo d’Anolfi e Martina Parenti, un viaggio poetico alla scoperta della bellezza del mondo naturale. Arriva anche la serie spagnola in 10 puntate ‘Gli anni nuovi’, che racconta l’incontro casuale di Ana e Oscar, due trentenni in fuga dal presente, e il loro percorso di crescita nel corso di un decennio. Infine, sempre fuori concorso, il film “Maldoror” di Fabrice du Welz, un thriller poliziesco ispirato al caso del serial killer belga Marc Dutroux.