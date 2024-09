Venezia 81, Kérastase ha curato ancora gli hairlook delle star

Tra loro la madrina Sveva Alviti, lanciati anche nuovi prodotti

Venezia, 6 set. (askanews) – Per il settimo anno consecutivo, Kérastase è presente a Venezia, in occasione della 81esima edizione della Mostra del Cinema della Biennale. A supporto del brand make-up sponsor della Mostra, Kérastase ha curato gli hairlook delle star nazionali e internazionali presenti in laguna. “Settanta, tra i migliori hairstylist di Kérastase – ha detto ad askanews Silvia Guerinoni, General manager di Kérastase e Shu Uemura Italia – si prendono cura dei look dei vip, delle celebrities e degli ospiti, assicurandosi dei look perfetti e iconici che diventeranno presto i prossimi trend”.Tra loro anche la madrina della Mostra, l’attrice Sveva Alviti, conduttrice delle cerimonie di apertura e di chiusura del festival. Che è stato anche l’occasione per il brand di lanciare alcune novità. “Kérastase ha presentato due imperdibili novità – ha aggiunto la General manager – la nuova linea Kérastase Premier dedicata ai capelli danneggiati con una doppia azione decalcificante e riparatricere e l’altra novità è dedicata all’olio iconico di Kérastase e l’Huile Elixir Ultime, che da ora è disponibile in un pack ricaricabile, più sostenibile per un haircare di lusso durevole nel tempo”.Nella Lounge Kérastase allestita all’interno dell’Hotel Excelsior del Lido gli ospiti si sono preparati prima degli eventi, guidati dagli esperti hairstylist. “Nella prima settimana – ci ha spiegato Davide Andena, hairstylist di Kérastase – i look che si sono visti di più sono stati gli chignon alti con effetto molto wet e noi ci abbiamo giocato in casa perché con l’Elixir Ultime di Kérastase ci viene benissimo, anzi valorizza e rende un gioiello quello che lo chignon. La seconda settimana invece siamo riusciti un po’ più a vedere dei look lisci e anche wave, però sempre impreziositi dal glow. Quindi noi anche lì con Elixir Ultime abbiamo vinto perché Elixir Ultime ci permette di avere proprio la lucentezza nei capelli”.Oltre al glamour, comunque, Kérastase opera anche nel campo del sociale. “Anche quest’anno – ha concluso Silvia Guerinoni – collaboriamo con la Fondazione Pangea per offrire alle giovani donne italiane un percorso di mentoring chiamato Power Talks, dedicato proprio a rafforzare la fiducia in loro stesse. Quest’anno abbiamo raggiunto più di 100 donne con questo percorso e a breve partirà la seconda edizione”. Perché la bellezza nasce anche dai diritti e dalle opportunità.