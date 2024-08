venezia-81,-nicole-kidman-e-antonio-banderas-a-venezia-in-motoscafo

L’arrivo delle due star salutato dai fan alla Mostra del cinema

Milano, 30 ago. (askanews) – Un bagno di folla per Nicole Kidman arrivata in motoscafo al Lido di Venezia per presentare alla Mostra del Cinema il thriller “Babygirl”, diretto da Halina Reijn. Nel film, l’attrice australiano-americana interpreta Romy, un’alta dirigente di New York che intraprende una relazione torrida e sadomasochista con un nuovo stagista aziendale, interpretato da Harris Dickinson, mettendo a rischio il suo matrimonio con suo marito (Antonio Banderas) e la sua vita familiare.