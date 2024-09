venezia-81,-premiazione-cortometraggi-scuole-contro-violenza-donne

Il 4 settembre con i ministri Roccella e Valditara

Milano, 2 set. (askanews) – Mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 15, all’Hotel Excelsior di Venezia Lido, nell’ambito della Mostra internazionale del Cinema di Venezia, avrà luogo la premiazione dei migliori cortometraggi contro la violenza sulle donne realizzati dagli studenti delle scuole italiane che hanno partecipato a un concorso promosso attraverso un protocollo d’intesa fra i ministeri delle Pari Opportunità, dell’Istruzione e della Cultura.

L’iniziativa, annunciata alla fine dello scorso anno in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne e rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado, “ha avuto un ottimo riscontro – fanno sapere i ministeri promotori – con la partecipazione di 136 scuole con altrettanti prodotti audiovisivi di ottima qualità, a dimostrazione che nei ragazzi c’è una grande sensibilità che ha bisogno solo di essere stimolata”.

La premiazione, che vedrà come madrina d’eccezione Claudia Gerini, è stata organizzata in collaborazione con la Biennale del Cinema di Venezia. Interverranno i ministri Eugenia Roccella e Giuseppe Valditara, la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato, e rappresentanti della Regione Veneto e del Comune di Venezia.