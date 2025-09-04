giovedì, 4 Settembre , 25
Venezia 82, carabinieri fermano la lancia con Anna Foglietta e Laika

Venezia 82, carabinieri fermano la lancia con Anna Foglietta e Laika

Video NewsVenezia 82, carabinieri fermano la lancia con Anna Foglietta e Laika
Redazione-web
Di Redazione-web

Presentavano la nuova opera “We are Coming” per sostenere la Flotilla

Lido di Venezia, 4 set. (askanews) – I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia la lancia con a bordo Laika e Anna Foglietta, che presentavano la nuova opera “We Are Coming” a sostegno della Global Sumud Flotilla.”O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità”, ha detto Laika. Foglietta: “L’arte oggi è un’azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla”.I Centri Sociali del Nord Est ribadiscono: “Se la Flotilla sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia”.

