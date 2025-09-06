venezia-82,-il-leone-d’oro-2025-va-a-jim-jarmusch

Roma, 6 set. (askanews) – Il Leone d’oro della Mostra del Cinema di Venezia va al ritorno di Jim Jarmusch, a sei anni dal vampiresco I morti non muoiono, con Father mother sister brother. Un trittico di storie sul filo del surreale umorismo con cui il regista americano ha abituato il suo pubblico. Un esercizio di stile, un film ad episodi sui difficili rapporti fra genitori e figli. Tre storie: un padre (Tom Waits) nel New Jersey vive solo al bordo di un lago facendo credere ai figli di essere in grave crisi economica, una madre (Charlotte Rampling) a Dublino incontra le figlie Timothea (Cate Blanchett) e Lilith (Vicky Krieps) solo una volta l’anno per un tè in un salotto da casa delle bambole infine a Parigi due gemelli dovranno affrontare il vuoto lasciato dai genitori.