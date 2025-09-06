venezia-82,-il-premio-rotella-a-paolo-sorrentino

Roma, 6 set. (askanews) – Il Premio Fondazione Mimmo Rotella 2025 è stato assegnato al regista Paolo Sorrentino, “figura centrale del cinema contemporaneo, autore di un linguaggio inconfondibile capace di coniugare la tradizione cinematografica italiana con una visione personale e universale, in cui convivono introspezione, ironia, sguardo visionario, e un’estetica che dialoga costantemente con la storia dell’arte”. Un riconoscimento di cui il regista si è detto “onorato”. “È un grande piacere – ha detto – essere associato al nome dell’artista Mimmo Rotella che ho sempre ammirato”. Il Premio è stato conferito “per la coerenza di un percorso autoriale che ha saputo dare lustro al cinema italiano nel mondo” e per l’intensità con cui La Grazia “si propone come un’opera autenticamente originale, problematica e poetica in grado di porci di fronte alle nostre coscienze”.