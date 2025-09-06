sabato, 6 Settembre , 25
venezia-82,-il-premio-rotella-a-paolo-sorrentino
Venezia 82, il Premio Rotella a Paolo Sorrentino

Venezia 82, il Premio Rotella a Paolo Sorrentino

AttualitàVenezia 82, il Premio Rotella a Paolo Sorrentino
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 6 set. (askanews) – Il Premio Fondazione Mimmo Rotella 2025 è stato assegnato al regista Paolo Sorrentino, “figura centrale del cinema contemporaneo, autore di un linguaggio inconfondibile capace di coniugare la tradizione cinematografica italiana con una visione personale e universale, in cui convivono introspezione, ironia, sguardo visionario, e un’estetica che dialoga costantemente con la storia dell’arte”. Un riconoscimento di cui il regista si è detto “onorato”. “È un grande piacere – ha detto – essere associato al nome dell’artista Mimmo Rotella che ho sempre ammirato”. Il Premio è stato conferito “per la coerenza di un percorso autoriale che ha saputo dare lustro al cinema italiano nel mondo” e per l’intensità con cui La Grazia “si propone come un’opera autenticamente originale, problematica e poetica in grado di porci di fronte alle nostre coscienze”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.