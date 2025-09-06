sabato, 6 Settembre , 25

Atletica, sì di Tamberi ai Mondiali: “Ci vediamo a Tokyo”

(Adnkronos) - Gianmarco Tamberi partirà per i Mondiali...

‘Tana’ per Sinner, fallisce l’agguato a coach Cahill

(Adnkronos) - Tana per Jannik Sinner agli US...

Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l’omaggio del Lido

(Adnkronos) - La Mostra del Cinema di Venezia...

Incidente funicolare Lisbona causato da disconnessione cavo tra le due cabine

(Adnkronos) - Le autorità portoghesi hanno pubblicato i...
venezia-82,-jarmusch-leone-d’oro:-“non-distribuiro-il-mio-film-in-israele”
Venezia 82, Jarmusch Leone d’oro: “Non distribuirò il mio film in Israele”

Venezia 82, Jarmusch Leone d’oro: “Non distribuirò il mio film in Israele”

DALL'ITALIA E DAL MONDOVenezia 82, Jarmusch Leone d'oro: "Non distribuirò il mio film in Israele"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Non voglio sostegno dal governo israeliano, non voglio venga mostrato da loro”. Lo afferma il regista Jim Jarmusch, che con il film ‘Father Mother Sister Brother’ ha conquistato il Leone d’Oro alla 82esima Mostra del cinema di Venezia. E aggiunge: “La popolazione di Israele è meravigliosa, amo le persone che non sono a favore di Netanyahu”. 

Il regista ribadisce, dunque, la sua posizione: “Non mi pace il totalitarismo perché il primo passo è dividerci ed è così che ci prendono in giro. Se c’è denaro da parte del governo israeliano allora il mio film non verrà distribuito”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.