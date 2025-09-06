venezia-82,-messaggio-del-cardinale-di-gerusalemme-pizzaballa

Roma, 6 set. (askanews) – La mostra del cinema di Venezia si chiude con un video del patriarca Pierbattista Pizzaballa dalla Terra Santa: “Viviamo un momento drammatico e divisivo per noi e vediamo in tutto il mondo. La cronaca di quello che stiamo vivendo la conoscete, le immagini sono molto significative parlano di morte, dolore e distruzione. Siamo talmente pieno di dolore che sembra non esserci spazio per quello di altri, un clima di odio sempre più profondo nelle popolazioni ebree e palestinese. La violenza a cui stiamo assistendo è un linguaggio violento e disumanizzante Questa guerra deve finire è tempo di fermarla ma la fine che auspichiamo non sarà la fine del conflitto e del dolore. Dobbiamo lavorare molto soprattutto noi credenti chi fa cultura per una narrativa diversa dobbiamo avere il coraggio di nuove prospettive e nuove idee che possano arrivare alla società e alla politica. Io ci credo e abbiamo bisogno del vostro aiuto”.