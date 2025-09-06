venezia-82,-premio-speciale-a-“sotto-le-nuvole”-di-rosi

Roma, 6 set. (askanews) – Il premio Speciale della Giuria dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia va a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.In uscita il 18 settembre, è un’opera in bianco e nero che racconta Napoli in modo inedito, tra documentario e poesia. Rosi in carriera aveva già vinto il Leone d’Oro nel 2013 con Sacro Gra e l’Orso d’Oro a Berlino nel 2016 con Fuocoammare, film per il quale è stato anche candidato all’Oscar.

Con “Sotto le nuvole”, tre anni di lavoro del documentarista, si racconta la città di Napoli tra il Golfo e il Vesuvio. Un racconto in bianco e nero di una Napoli meno conosciuta fatta di turisti, archeologi giapponesi che scavano il passato, esperti di arte greca che nei musei cercano di dare ancora vita a statue, frammenti, rovine. “12 anni fa ho improvvisato e ora sono un po’ più attento a quello che devo dire – ha detto Rosi leggendo un biglietto – Considero il documentario cinema, è una sfida per me, in questa Mostra 15 documentari a dimostrazione che può essere avamposto e resistenza. Il nostro compito è filmare, raccontare e testimoniare anche le atrocità e condivido con loro questo premio. Dedico il premio alle persone che ho incontrato e mi hanno dato fiducia”.

Il Premio per la migliore sceneggiatura della 82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è andato Valerie Donzelli e Gilles Marchand per il film À pied d’ouvre (At work) di Valerie Donzelli (Francia), ispirato da una storia vera. Il film francese A pied d’oeuvre è tratto da un romanzo di grande successo in Francia con protagonista un fotografo che molla tutto per dedicarsi alla scrittura a costo di diventare povero, con Bastien Bouillon (La notte del 12, Il Conte di Montecristo), pronto a tutto per salvaguardare arte e libertà. Il film è tratto dal romanzo di Franck Courtès del 2023 in cui raccontava la sua storia personale fatta di lavoretti come svuotare le cantine e sradicare piante dai terrazzi, tutto per preservare il tempo della scrittura.