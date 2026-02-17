martedì, 17 Febbraio , 26

Roma: appello Mun. I, ‘biblioteca centrale per ragazzi rimanga nel nostro territorio’

Bendazzoli (Acer): “Offerta scarsa su memorie ram: effetto negativo su prodotti consumer e gaming”

Luppi (Msd Italia): “Contro Hpv prevenzione parte dal calcio femminile”

Teatri in fiamme, i roghi che hanno segnato la storia dei palcoscenici

Venezia, barriere anti acqua alta a San Marco nel giorno del Carnevale

Maschere in piazza per il martedì grasso, attesa marea alta nella notte

Venezia, 17 feb. (askanews) – Maschere, costumi settecenteschi e turisti in posa in piazza San Marco per l’ultimo giorno del Carnevale, mentre attorno alla Basilica vengono montate le barriere di vetro contro l’acqua alta.Le immagini mostrano i pannelli protettivi installati intorno a San Marco in previsione dell’innalzamento del livello della marea atteso nella notte. Le strutture servono a contenere il fenomeno dell'”acqua alta”, che ciclicamente allaga la piazza e mette a rischio il complesso monumentale.Intanto, tra i riflessi dell’acqua sul selciato e i controlli all’ingresso della Basilica – dove un cartello ricorda il divieto di accesso in costume – prosegue la giornata conclusiva del Carnevale.

