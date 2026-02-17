venezia,-barriere-anti-acqua-alta-a-san-marco-nel-giorno-del-carnevale

Maschere in piazza per il martedì grasso, attesa marea alta nella notte

Venezia, 17 feb. (askanews) – Maschere, costumi settecenteschi e turisti in posa in piazza San Marco per l’ultimo giorno del Carnevale, mentre attorno alla Basilica vengono montate le barriere di vetro contro l’acqua alta.Le immagini mostrano i pannelli protettivi installati intorno a San Marco in previsione dell’innalzamento del livello della marea atteso nella notte. Le strutture servono a contenere il fenomeno dell'”acqua alta”, che ciclicamente allaga la piazza e mette a rischio il complesso monumentale.Intanto, tra i riflessi dell’acqua sul selciato e i controlli all’ingresso della Basilica – dove un cartello ricorda il divieto di accesso in costume – prosegue la giornata conclusiva del Carnevale.