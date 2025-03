Venezia FC, nel management entrano Tancredi Vitale e Giorgio Francia

Due figure di alto profilo per rafforzare la struttura societaria

Milano, 12 mar. (askanews) – Venezia FC SpA rafforza il management con le nomine di Tancredi Vitale nel ruolo di Managing Director e di Giorgio Francia come Finance Director and General Manager Corporate. L’ingresso di queste nuove figure di alto profilo, con una lunga esperienza nel mondo dello sport a livello internazionale e nella gestione di brand globali, mira a potenziare la struttura organizzativa della società e ad accelerare il percorso di crescita avviato dalla proprietà. Il Comitato Operativo della proprietà vuole così confermare il proprio impegno con la creazione di un team dirigenziale italiano dalla forte leadership, composto da manager con esperienza in ambito sportivo, commerciale e finanziario. L’obiettivo è quello di consolidare il Venezia FC come club in grado di competere con stabilità nella Serie A italiana. Tancredi Vitale, 49 anni, originario di Torino, con una carriera di oltre 30 anni sviluppata tra Olanda, Germania e USA, porta con sé competenze in crescita e sviluppo globale del business, nella leadership di team e nella creazione di brand equity. Ha lavorato presso l’headquarter di Nike in Oregon, dove negli ultimi 15 anni ha ricoperto ruoli di senior management in diverse aree, guidando molteplici linee di business nell’ abbigliamento e nelle calzature per i marchi Nike e Jordan. In precedenza, ha operato nella sede centrale tedesca di Adidas e ancora prima, ha contribuito alla crescita dei brand Kappa e Jesus Jeans presso Basic.Net.Giorgio Francia, 52 anni, laureato all’Università Bocconi in Economia aziendale, vanta 30 anni di esperienza tra consulenza aziendale e finanziaria e posizioni dirigenziali nel settore del calcio. Vitale e Francia si uniranno a Filippo Antonelli nella direzione esecutiva della società ed entreranno a far parte del Consiglio di amministrazione del Venezia FC SpA, lavorando in sinergia con il Comitato Operativo.