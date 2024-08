Venezia, Isabelle Huppert: L’importante è che i film vengano visti

L’attrice francese è la Presidente di giuria della Mostra del Cinema

Venezia, 28 ago. (askanews) – La cosa importante è partecipare: Isabella Huppert, leggenda del cinema francese e presidente della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. “Quel che ci importa di più è che il cinema continui a vivere” aggiunge Huppert. Il festival di Venezia è “come un ecosistema essenziale per far sopravvivere questi valori”.”Penso che la cosa più importante per tutti i film che partecipano al festival è quella di essere visti. E’ già una grossa ricompensa, è questo che conta, l’importante è partecipare”. ha detto Huppert, cui nel 2005 è stato assegnato un Leone d’oro speciale alla carriera, e che ha incontrato i giornalisti nella giornata inaugurale del festival. “Oggi quello che mi preoccupa è quello che preoccupa tutti, ovvero che il cinema possa continuare a vivere il più possibile. Sappiamo cosa rappresenti in termini di coraggio, di resistenza, solitudine, determinazione, il fare emergere parole originali, fare un film. La mia preoccupazione è che queste parole possano continuare a esistere, a essere rivolte a qualcuno, il più a lungo possibile. E’ per questo che esiste un festival come quello di Venezia, è come un ecosistema che è sempre più necessario per far emergere quei valori. Per questo sono veramente felice di essere qui”.