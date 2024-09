Venezia, Kevin Costner superstar dell’ultimo red carpet

Con Sienna Miller in passerella, chiude la Mostra Pupi Avati

Roma, 8 set. (askanews) – Kevin Costner star dell’ultimo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L’edizione 81 si è chiusa con il divo in passerella che ha presentato “Horizon: An American Saga – Capitolo 2” in prima mondiale, Fuori concorso, mandando in delirio fan e fotografi. Accanto a lui, il resto del cast, con una Sienna Miller con abito in pizzo bianco trasparente e stivaloni neri sopra al ginocchio.Sul tappeto rosso anche Pupi Avati che ha presentato Fuori concorso “L’orto americano”, film di chiusura di quest’edizione, un horror gotico con Filippo Scotti.