venezia,-precipita-ultraleggero:-morto-il-pilota,-ferita-una-donna

(Adnkronos) – Un uomo di circa 60 anni è morto e una donna di 55 è rimasta ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, dove un ultraleggero è caduto in un campo agricolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, e anche i soccorritori del Suem che hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo, ai comandi del velivolo. La donna rimasta ferita è stata stabilizzata e trasferita in eliambulanza a Padova. Sul posto anche i carabinieri.