Venezia, Vincent Lindon: sono pazzo di felicità per questo premio

L’attore ha conquistato la Coppa Volpi per “The Quiet Son”

Roma, 8 set. (askanews) – L’attore francese Vincent Lindon festeggia la Coppa Volpi vinta alla Mostra del Cinema di Venezia come miglior interprete maschile per “The Quiet Son”, in cui interpreta un padre single che lotta per evitare che il figlio adolescente venga travolto dall’estremismo di destra. Dopo la cerimonia di premiazione ha detto di essere “pazzo di felicità”.”Non si merita mai un premio, è questione di fortuna… Lo prendo così, sono felicissimo, è uno dei momenti più belli da quando faccio questo mestiere ma non bisogna crederci, bisogna cercare di rimanere con i piedi per terra – ha detto – ma sono davvero molto felice”.