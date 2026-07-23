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Venezia83, alla Mostra la serie “Peccato” con Emanuela Fanelli
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Venezia83, alla Mostra la serie “Peccato” con Emanuela Fanelli

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Roma, 23 lug. (askanews) – “Peccato”, la serie con protagonista Emanuela Fanelli, per la regia di Valerio Vestoso, sarà presentata alla 83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Open – Fuori Concorso Serie.

È un finto documentario di genere comedy, ambientato in un futuro prossimo. Un “what if” ironico che ripercorre la tumultuosa carriera e vita di Emanuela Fanelli, che l’ha anche scritta con Giulio Somazzi e Valerio Vestoso.

Anno 2049. Emanuela Fanelli ha 63 anni e vive reclusa in un paesino sperduto della Valle d’Aosta. Non recita più, non si concede agli obiettivi e alle penne dei rotocalchi. Obiettivi e penne che, bisogna dirlo, neanche la cercano più, visto l’oblio in cui è caduto il suo nome dopo anni di inattività. Ma perché? Quale scandalo l’ha costretta al ritiro?

Nel cast Emanuela Fanelli e Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Ferzan Ozpetek, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Francesca Archibugi, Paolo Virzì, Paolo Genovese, con Malcom Pagani e con Paola Cortellesi. E molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Giovanni Benincasa, Gianni Canova, Piera Detassis, Giovanni Floris, Gigi Marzullo, Stefano Rapone, Tullio Solenghi, Daniele Tinti, Tommaso Zorzi. E non solo…

“Peccato” debutterà in autunno in esclusiva su Hbo Max. È prodotta da Mattia Guerra per Be Water Film con la partecipazione di HBO Max, in collaborazione con Rai Cinema.

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