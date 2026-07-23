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Venezia83, “Be Brave”: Carrozzini racconta Renzo Rosso con l’Ia

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By Redazione-web

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Roma, 23 lug. (askanews) – L’Ia a Venezia. “Be Brave” verrà presentato in anteprima mondiale, Selezione Ufficiale – Open, Fuori Concorso, alla 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Francesco Carrozzini racconta il grande protagonista della moda internazionale Renzo Rosso – audace e visionario fondatore di Diesel che ha trasformato l’anticonformismo in un marchio di fabbrica – realizzandone un ritratto originale e senza sconti. E lo fa utilizzando e trattando il mezzo più discusso e controverso del momento: l’intelligenza artificiale.

Senza mai abdicare al totale controllo creativo su tutti gli elementi del film, tutti trattati con lo stesso spirito provocatorio del suo protagonista. Il messaggio che ne viene fuori e che Rosso lancia alle generazioni future? Semplice: Rompete ogni regola. Don’t be afraid.

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