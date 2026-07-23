Venezia83, in concorso cinque italiani, c’è anche Nanni Moretti

Roma, 23 lug. (askanews) – “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “Succederà questa notte” di Nanni Moretti, “The echo chamber” di Andrea Pallaoro e “L’estranea” di Paolo Strippoli. Sono i cinque film italiani in Concorso alla 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre e di cui è stato svelato il programma dal direttore artistico Alberto Barbera.

Presentando il film di Moretti, Barbera ha ricordato che il regista “manca a Venezia dal 1989… Era l’anno di Palombella Rossa – ha detto – ci auguriamo che questo attesissimo ritorno ci faccia dimenticare l’errore di 37 anni fa”. Il riferimento è all’esclusione del film dal concorso ufficiale nel 1989, una decisione che scatenò polemiche perché considerata da molti “politica”.

Il film di De Angelis è tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini e ha per protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella. “The echo chamber”, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon è basato sull’ultima sceneggiatura scritta da Bertolucci. Nel cast de “L’estranea”, tra gli altri, ci sono Jasmine Trinca e Romana Maggiora Vergano.