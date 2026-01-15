giovedì, 15 Gennaio , 26

Referendum, Calenda: “Voterò sì, è una riforma buona”

(Adnkronos) - Carlo Calenda voterà sì al referendum...

Minneapolis, nuove tensioni: agente spara e ferisce un immigrato durante controllo

(Adnkronos) - Un'altra sparatoria, da parte di un...

Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno

(Adnkronos) - Jannik Sinner esordirà al primo turno...
venezuela,-anche-luigi-gasperin-e-libero
Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero

Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero

DALL'ITALIA E DAL MONDOVenezuela, anche Luigi Gasperin è libero
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – In Venezuela il cittadino italiano Luigi Gasperin è definitivamente libero. Ne ha dato notizia il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su ‘X’, aggiungendo che “ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”. Dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò Tajani aveva riferito che continuava il lavoro per la liberazione degli altri italiani detenuti in Venezuela. 

In una nota, la Farnesina spiega che ”nella notte è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso, ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane”.  

“Gasperin è provato, ma in condizioni stabili”. L’imprenditore “ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monágas) dove si trova la sua azienda”, ha aggiunto la Farnesina. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.