giovedì, 15 Gennaio , 26

Referendum, Calenda: “Voterò sì, è una riforma buona”

(Adnkronos) - Carlo Calenda voterà sì al referendum...

Minneapolis, nuove tensioni: agente spara e ferisce un immigrato durante controllo

(Adnkronos) - Un'altra sparatoria, da parte di un...

Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno

(Adnkronos) - Jannik Sinner esordirà al primo turno...
venezuela,-anche-luigi-gasperin-e-stato-liberato
Venezuela, anche Luigi Gasperin è stato liberato

Venezuela, anche Luigi Gasperin è stato liberato

MondoVenezuela, anche Luigi Gasperin è stato liberato
Redazione-web
Di Redazione-web

“Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’imprenditore di 77 anni era stato arrestato il 7 agosto 2025 nella città di Maturín (nello stato di Monagas, est del Venezuela), con l’accusa di detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici della sua azienda, Técnica Petrolera WLP C.A., di cui era socio di maggioranza e presidente.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.