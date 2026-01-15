Venezuela, anche Luigi Gasperin è stato liberato

“Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’imprenditore di 77 anni era stato arrestato il 7 agosto 2025 nella città di Maturín (nello stato di Monagas, est del Venezuela), con l’accusa di detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici della sua azienda, Técnica Petrolera WLP C.A., di cui era socio di maggioranza e presidente.

